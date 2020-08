Tout sur le bambou dans la maison

Le bambou dans la maison :

Le bambou est une plante archaïque et pourtant très actuelle. En effet, aux jours ou le développement durable, l’écologie et le bio sont les priorités de tous, le bambou est désigné comme le plus écologique de tous les végétaux. Plante renouvelable, peu couteuse et quasi inépuisable, le bambou est de plus en plus utilisé dans les constructions de maison.

Plus résistant que l’acier, le bambou peut résister à des vents extrêmement puissants et c’est une des raisons pour lesquelles on l’utilise désormais pour construire des maisons. Une maison en bambou sera plus résistante qu’une maison en bois, durera tout aussi longtemps et apportera une meilleure résistance aux intempéries. Si le bambou à des propriétés naturelles para-cyclonique et parasismiques, les maisons en bambou ne protègent pas des catastrophes naturelles.

Le bambou est également utilisé dans le mobilier, notamment dans le style de déco zen et chic. Tous les produits en bambou manufacturés sont recyclables et biodégradables. Par ailleurs, le bambou entre de plus en plus dans la composition d’objets technologiques (haut-parleurs hi-fi, casque de moto,…).

Le bambou est une plante qui :

- Il pousse sans engrais ni pesticide

- Il peut pousser de 1m20 par jour

- Il absorbe beaucoup de gaz à effet de serre et rejette plus d’oxygène que les autres arbres

- Il limite l’érosion, stabilise les sols et les dépollue

Le bambou répond donc aux vertus du développement durable et s’utilise de plus en plus dans la maison, que ce soit dans la construction ou la déco.