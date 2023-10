Construire sa maison sur un terrain en pente

Vous avez fait l’acquisition d’un terrain en pente pour y faire construire votre maison individuelle ? On vous éclaire sur toutes les spécificités à connaître pour faire bâtir sur un terrain en pente.

Faire construire sur un terrain en pente implique un certain nombre de contraintes en matière d’implantation et de fondation. Plusieurs solutions d’implantation permettent heureusement d’adapter la construction de maison aux terrains accidentés sans avoir à modifier en profondeur le relief naturel du terrain.

Solution n°1 : l’implantation en encastrement (ou semi enterrée)

Ce type d’implantation se traduit par une intégration harmonieuse et respectueuse du terrain naturel.De plus, le fait d’enterrer la maison offre une certaine intimité et réduit l’impact visuel dans l’environnement.

En outre, l’encastrement de la maison permet de profiter d’une meilleure isolation thermique et de réduire son exposition au vent.

Toutefois, l’implantation en encastrement limite le cadrage des vues et des ouvertures ainsi que l’orientation de la maison. Le choix du terrain est donc primordial.

Solution n°2 : l’implantation en paliers

L’implantation en paliers se caractérise par une succession de niveaux décalés (paliers) qui permettent d’accompagner la pente. Les travaux de terrassement pour ce type d’implantation sont moins importants, ce qui réduit le volume de déblais.

A l’instar de l’implantation en encastrement, ce type de solution respecte la forme du terrain naturel. Mais elle s’en distingue grâce à aux paliers qui permettent de surplomber l’environnement et donc de multiplier les ouvertures et d’optimiser les vues traversantes.

L’inconvénient principal de la construction en palier sur une pente est de restreindre la circulation à l’intérieur en raison des niveaux successifs qui caractérisent ce type d’implantation.

Solution n°3 : l’implantation sur pilotis ou en porte-à-faux

Cette implantation permet de surélevée la maison de façon à obtenir une partie suspendue reposant sur des pilotis.

L’impact de cette solution sur l’environnement reste très limité car elle n’implique pas de modification du terrain en profondeur. Elle offre en outre un très bon dégagement des vues et plus de possibilité en matière d’orientation.En revanche, cette solution est plus onéreuse que les autres implantations en raison de la conception du système porteur de la maison.

Solution n°4 : la pose à plat sur un terrassement

Ce type d’implantation implique des travaux importants qui vont consister à créer un ouvrage de soutènement pour obtenir le terrassement nécessaire à la pose de la maison individuelle.

Cette solution déforme en profondeur la nature du terrain et nécessite d’installer des enrochements ou des murs de soutènement nécessaires à la stabilisation des talus.

Construire en pente : à retenir

En fonction de la solution retenue, il faut prévoir un budget spécifique pouvant atteindre 10 à 20 % du montant de la construction. Un coût à intégrer dès le départ pour éviter toute mauvaise surprise !