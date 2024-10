Une piscine durable ou comment être propriétaire d’une piscine tout en restant écolo

Plus que jamais, l’heure est au développement durable. Alors si construire une piscine est particulièrement tentant surtout quand les beaux jours arrivent, il ne faut pas pour autant oublier d’être un peu écolo. Aujourd’hui, de nombreuses solutions sont proposées par les pisciniers afin que l’acquisition d’une piscine devienne un achat responsable comme dans le cas de kit piscine isolante !

Etre propriétaire d’une piscine tout en restant écolo, c’est possible ! La piscine en bois, par exemple, peut représenter une solution intelligente. Non seulement, elle est tendance mais en plus elle est respectueuse de l’environnement alors concilier esthétique, plaisir et développement durable est complètement possible. Les pisciniers qui ont choisi le bois comme matériau de prédilection s’engagent tous en faveur de l’environnement. Chez Piscinelle « tout bois utilisé provient d’un projet de gestion forestière viable et d’autorisation de déboisage dûment contrôlé » quand chez Wood-line, on s’assure de « la traçabilité rigoureuse et complète de chacun des bois utilisés ».



Et oui, le bois est un matériau respectueux de l’environnement. Complètement renouvelable, 100 % recyclable, il permet, de plus, d’absorber le CO2. A la fois noble et robuste, le bois possède une espérance de vie longue…



"Une structure à 80% issue de matières sélectionnées, triées et recyclées"

Magiline fait également partie des concepteurs et fabricants de piscine qui intègrent le développement durable dans chacune de leurs réalisations. La marque propose une structure « à 80% issue de matières sélectionnées, triées et recyclées. Elle est alvéolaire en nid d'abeille ce qui permet d'utiliser la juste quantité de béton, d'être plus solide et également plus isolante thermiquement.



Mais, et même si de nombreux piscinistes pensent « développement durable », avant de vous lancer dans l’achat d’une piscine, il sera malgré tout nécessaire de vous assurer que les matériaux qui vont être utilisés pour construire votre bassin sont effectivement recyclables.



Si vous optez pour du bois, veillez à bien vérifier la traçabilité et la certification de ce dernier. En effet, si le bois représente une solution intelligente, il n’en demeure pas moins que certaines catégories de ce matériau sont illicitement transportées en France. Il ne faut pas oublier non plus de préserver les forêts qui favorisent la biodiversité. Les coupes illégales sont responsables de la perte de millions d’hectares alors que la vie de nombreuses espèces végétales et animales dépend de la forêt.

Traiter écologiquement ma piscine

Une fois la piscine installée dans un coin privilégié du jardin, il ne reste plus qu’à l’entretenir durablement. Pour cela, plusieurs solutions et techniques sont envisageables. Magiline a breveté un système de filtration FX Line permettant de filtrer à 15 microns quand un filtre à sable classique ne filtre qu’à 50 microns. Cette solution, qui limite l’utilisation des produits chimiques de traitement, fonctionne en circuit fermé ce qui permet aussi d’éviter le rejet d’eau dans les nappes phréatiques ou les égouts !

Les volets roulants sont aussi une excellente alternative écologique dans la mesure où ceux-ci reposent sur la surface de l’eau et empêchent ainsi la chute d’impuretés, limitent le développement de micro-organismes, contribuent à la conservation de la chaleur de l’eau et minimisent également son évaporation.



"Très économes en adjonction de produits chimiques, ces traitements sont considérés plus écologiques, plus doux et plus économiques"

Les purificateurs (électrolyseurs), de leur côté, permettent de réduire jusqu’à 50 % de la quantité de chlore utilisée normalement pour traiter l’eau. Il s’agit donc d’un excellent moyen de mieux doser les produits de traitement. Posséder une piscine durable est donc complètement envisageable. De plus en plus de systèmes vont dans ce sens comme les traitements à l’ozone et aux ultra-violets recommandés par Produits Piscines à Perpignan ou par la société Irrijardin : « Il s’agit de solutions de désinfection qui assurent une grande efficacité et ce, sans agression sur la peau. Très économes en adjonction de produits chimiques, ces traitements sont considérés plus écologiques, plus doux et plus économiques pour l’entretien de la piscine, prolongeant la durée de vie de la filtration, des tuyauteries et du liner. » Irrijardin, par ailleurs propose également une gamme de produits éco-bio de nettoyage de ligne d’eau.



Evidemment, tous ces conseils sont sans compter un facteur principal à mettre en avant : la taille du bassin. En effet, plus celui-ci sera petit et moins il nécessitera d’eau. Par ailleurs, il réclamera moins d’entretien et par conséquent limitera l’utilisation des produits chimiques. Il suscitera aussi moins d’évaporation et, surtout, il sera moins cher… Des arguments qui ne peuvent que nous convaincre !



Une piscine « durable » c’est aussi une piscine pérenne dont on pourra profiter pendant de longues, très longues années !