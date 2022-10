Du carrelage dans ma salle de bains

Le carrelage est le revêtement le plus ancien et le plus répandu pour une salle de bains. En faïence, en grès ou en pâte de verre,en poses multiples, déclinés en coloris innombrables, c'est l'attribut essentiel pour personnaliser la pièce d'eau et faire une belle rénovation de salle de bains.

Comment choisir ?

Esthétique, facile à entretenir et particulièrement utilisé dans les pièces d'eau, le carrelage est le revêtement mural par excellence de la salle de bains. Il existe dans de nombreuses formes, coloris et matières permettant de créer d'innombrables décors.

Il existe deux types de pâtes. La première, à base d’argiles rouges, plus ou moins foncées, nécessite une sous-couche plus importante pour préserver la couleur des émaux. La seconde, blanche, composée d’argiles claires, est utilisée dans la fabrication du biscuit et valorise davantage la couleur des émaux. Aussi convient-il, à l’achat du carrelage de votre salle de bains, de bien vérifier le bain sélectionné qui donne la nuance. Tous les carreaux doivent en effet être du même bain. Il faut également en contrôler le calibre, c'est-à-dire, les dimensions et l’équerrage du carreau, et utiliser un joint étanche (au moins 3 mm) pour éviter toute infiltration d’eau.



La faïence, uniquement employée en carrelage mural, est une matière tendre et facile à couper ; il s’agit d’une céramique fine par l’emploi d’argiles fines, donc plus fragile. Le grès émaillé, céramique dure et très résistante, peut, dans le cas où la série de carrelage est coordonnée au carrelage mural, se poser au sol. Le grès cérame, céramique dure à base d’argile et d’éléments silicieux, est une matière compacte qui offre une excellente imperméabilité et une grande résistance aux chocs. Elle peut se poser au sol comme au mur. La pâte de verre, très résistante et imperméable, offre une large palette de coloris et se prête à la réalisation de mosaïques. La pâte de verre émaillée présente une excellente imperméabilité et une grande longévité. Ce matériau haut de gamme est aussi apprécié pour la réalisation de mosaïques.

Il faut enfin tenir compte également du classement UPEC (mesure de la résistance à l’Usure, au Poinçonnement, à l’Eau et aux produits Chimiques). Le principe ? Plus les indices qui suivent les lettres sont élevés, plus le carrelage est résistant !