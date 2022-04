Nettoyer et réparer les défauts de façade en Ariège

Si votre façade présente des défauts autres qu’une simple usure du revêtement, il faut d’abord remédier aux défauts qu’elle présente, avant d’envisager le ravalement ou la pose d’un bardage. Mode opératoire d'un artisan rénovation de façades en Ariège :



Nettoyer la façade

La première action à entreprendre est un sérieux nettoyage de façade. Il faut choisir le mode approprié au support.

La haute pression est efficace, mais doit être réservée aux matériaux en bon état et pouvant supporter ce traitement.

Le gommage, qui vient à bout de la plupart des salissures par projection d’une poudre à sec.

Les procédés sans eau (comme le sablage) sont d’ailleurs préconisés pour tous les supports abîmés, présentant un risque de se dégrader sous l’effet de l’eau ou de la laisser s’infiltrer dans la paroi.

Il existe de nombreux procédés de nettoyage de façade. Dans les cas complexes, il est conseillé de se tourner vers un professionnel.

Réparer les fissures

Tout comme sur une paroi intérieure, il faut reboucher une fissure extérieure.

Il faut utiliser un mortier spécifique, avec une armature pour les fissures larges. Choisissez un produit compatible avec le revêtement que vous souhaitez appliquer ultérieurement. Un professionnel peut aussi vous proposer l’injection d’une résine qui viendra colmater les creux de la structure.

Mais il faut avant tout s’assurer que la cause de la fissure est traitée, sans quoi le phénomène risquerait de se reproduire. Si la fissure provient d’une mauvaise répartition des charges (par exemple d’un linteau sous-dimensionné), il faut envisager une reprise de maçonnerie.

Avant de traiter les fissures pour savoir si celle-ci est stabilisée positionner des plots de plâtre ou de chaux et attendez quelques mois. Si votre plot reste intact, c'est qu'il n'y aura plus d'écartement et que la cause de cette dégradation était passagère. Vous pouvez réparer.

Dans le bâti ancien, il peut arriver que la structure dans son ensemble s’affaisse ou penche, ce qui entraîne des fissures. Il faut alors créer, par des tirants ou des contreforts, les équilibres qui assureront la stabilité de la maison. Il est aussi possible de stabiliser le bâtiment par l’injection d’une mousse au niveau des fondations.