ENERGIE ZERO - Des solutions pour chaque pièce - fin

Où idéalement placer la cuisine ? A l’est ou au nord !

La salle de bains : cette pièce est particulière et à surveiller, elle est exposer sans cesse à l’humidité c’est pour cela qu’utiliser des matériaux imperméable est important. La consommation d’eau dans cette pièce représente 60 litres d’eau par jour et par personne : selon artisan rénovation salle de bain Aude , pour réduire votre consommation préférez les mitigeurs thermostatiques qui règlent immédiatement la température de l’eau ainsi que les robinets électroniques à infrarouges.

Petite astuce pour éclairer votre salle de bains, les LED waterproof qui se tiennent dans le main, se scratche, se ventouse ou s’aimantent elle ont une autonomie de 100 heures et les enfants adorent. N’oubliez pas que la salle de bain reste la pièce qui demande le plus de ventilation, n’hésitez surtout pas à y installer votre bouche d’extraction.

En ce qui concerne le chauffage pas de douche le radiateur « sèche-serviette » est le plus efficace et le plus économique, les robinets thermostatiques sont programmables, et respectent les consignes enregistrées sur l’horloge.

Où idéalement placer la salle de bain ? Au nord car cette pièce ne nécessite pas de grandes ouvertures.

La chambre : la température dans les chambre est importante, on la règle de façon à ce que la nuit elle descende vers 18° C car on dort mieux lorsque la température est fraîche.

Utiliser la domotique pour que vos volets se ferment automatiquement lorsque les températures chutes et que la nuit tombe, on conserve alors la chaleur accumulée lors de la journée, et qu’ils s’ouvrent le matin lorsque le soleil se lèvent afin d’utiliser uniquement la lumière naturelle.

La chambre peut comporter un système de bouche d’entrée d’air et de ventilation afin qu’elle reste sèche et pour l’isolation acoustique les deux isolants à privilégier sont les laines et le polystyrène.

Où idéalement placer la chambre ? A l’ouest, mais n’oubliez pas de fermer les volets en journée car les rayons du soleil sont forts !