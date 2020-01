Chauffe-eau solaire et électrique en série

Si l’on installe un chauffe-eau solaire, est-ce qu’on peut alimenter un chauffe-eau électrique avec l’eau préchauffée du ballon solaire ? Cela me semble plus économique qu’un ballon solaire avec une résistance électrique, et on peut avoir de l’eau chaude stockée dans les deux ballons.

C. V.W.

Réponse de Loic Matheu, plombier à Perpignan, spécialiste en énergie solaire, de l’excellent www.construiremalin.com/electricien-perpignan.html



On peut envisager l'installation d'un chauffe-eau solaire en série avec un chauffe-eau électrique conventionnel (existant ou neuf). L'eau chaude solaire sert directement ou transite par le chauffe-eau électrique. Le chauffe-eau électrique sert alors d’appoint, si nécessaire, et augmente la température de l'eau préchauffée par le soleil. Ce type de montage assure également que l'eau entrant dans le circuit de distribution est suffisamment chaude, évitant en cela les risques de légionellose. Dans ce cas, un mitigeur est nécessaire pour refroidir l'eau avant utilisation.